“سرك” توزع أجهزة إعادة التدوير الذاتي بالرياض

بدأت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، توزيع أجهزة إعادة التدوير الذاتي (RVM) في بعض أحياء مدينة الرياض، وذلك في خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة، تأتي ضمن حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة.
وقالت الشركة إنه من خلال هذه الأجهزة يستطيع الأفراد المساهمة في الحلول المبتكرة عبر وضع العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، حيث تقوم “سرك” بجمع العبوات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام.
وأضافت أنها تخطط لتوزيع أكثر من 400 جهاز إعادة تدوير بنهاية عام 2024 في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة.
وحثت “سرك” الجميع على استخدام الأجهزة والمساهمة في المحافظة على البيئة، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.
وأشارت إلى أنه يمكن للأفراد الحصول على مزايا إضافية ومعرفة مواقع الأجهزة داخل مدينة الرياض من خلال تطبيق “EcoReward Saudi” الذي يمكنهم تحميله والانضمام إلى برنامج الولاء، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من النقاط المكتسبة واستبدالها بمكافآت وعروض من شركاء الاستدامة. وفق “أخبار 24”.