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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وزيادة حالات التعافي
25/03/2022   5:33 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وزيادة حالات التعافي

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أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، انخفاض الإصابات الجديدة مسجلة 99 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 16 حالة عن يوم أمس.

وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول، حيث غادرت 4 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 142 حالة.

وانخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس، حيث تم تسجيل 198 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 732939 حالة من أصل 750179 إصابة بالفيروس.

وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9036 حالة وفاة.

صور

وفق “أخبار 24”.

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وزيادة حالات التعافي

جديد المحليات
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