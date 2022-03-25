نائب الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية في العاصمة جاكرتا

استقبل دولة نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الحاج معروف أمين، في العاصمة جاكرتا اليوم (الجمعة)، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.
وأكد نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المستمر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المملكة بقيادتها الرشيدة تبذل جهودًا كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتنفيذ المشروعات التطويرية التي تسهل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
من جهته، استعرض آل الشيخ الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف، مشيراً إلى النقلة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وفق “أخبار 24”.