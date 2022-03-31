منها مدير فرع وأخصائي تسويق.. “الموارد البشرية” تكشف عن أبرز المهن الموطنة والمستثناة في قطاع الترفيه

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز المهن الموطّنة والمستثناة من قرار توطين قطاع الترفيه، وذلك بعد صدور قرار بتوطين عدد من الأنشطة والمهن الترفيهية اعتباراً من 23 / 9 / 2022.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المهن المستهدفة في القرار هي : مدير فرع، ومدير قسم، ومشرف قسم، ومساعد مدير فرع، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء، وأخصائي مبيعات، وأخصائي تسويق.
وأضافت أن المهن المستثناة شملت عامل نظافة، وعامل الشحن والتفريغ، ومشغلي الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية.
ونوهت إلى أن قرار التوطين يضم المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70 %، وكذلك توطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100 %.
وأبانت أن أبرز ممكنات القرار تشمل دعم الأجور حتى 50 %، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات “قرّه”، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.
وأصدرت الوزارة مع القرار دليلاً إجرائياً لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي.
–
وفق “أخبار 24”.