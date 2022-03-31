“هيئة النقل”: 29 يومًا على انتهاء الفترة التصحيحية لنشاط نقل البضائع بالمملكة

أكدت الهيئة العامة للنقل أن الفترة التصحيحية لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ستنتهي بعد 29 يوما.
وشددت الهيئة على جميع المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع في المملكة أن موعد سريان تطبيق بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، المتعلقة بالعمر التشغيلي للشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3،5) طن، ستدخل حيز التنفيذ في تاريخ 29 رمضان 1443هـ، الموافق 30 أبريل 2022م.
وبينت أن اللائحة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني تنص على ألا يزيد العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في هذا النشاط عن (20) سنة من سنة الصنع، على أن تقتصر قيادة الشاحنة على مالكها أو من يفوضه بشرط أن يكون سعوديًا ويملك الرخصة المناسبة لقيادة المركبة. وفق “أخبار 24”.-