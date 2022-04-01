قائد قوات أمن العمرة: نتكامل مع شركائنا لأجل موسم عمرة ناجح ولبس الكمامة للمعتمرين في المنطقة المركزية

قال قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي إنه تم دراسة كافة الخطط التي طبقت الأعوام الماضية ويتم تقييمها أثناء التنفيذ، وأن هناك تكاملاً مع شركائنا لأجل موسم عمرة ناجح.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، أنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وتخصيص أبواب الملك فهد والعمرة والسلام والملك عبدالعزيز ومدخل المروة لدخول المعتمرين.
وأكد أن أداء العمرة في شهر رمضان يتطلب تصريحا من أجل ضمان جودة التنظيم، بينما دخول المصلين للمسجد الحرام وساحاته دون تصريح.
وبين أن الخطة تضمنت عددا من المحاور تتمثل في المحور الأمني وحفظ النظام، وإدارة وتنظيم الحشود، وإدارة الحركة المرورية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتمكين ودعم الجهات الأمنية والخدمة الأخرى المساندة.
وشدد على لبس الكمامة في المنطقة المركزية حفاظا على صحة المعتمرين وتماشيا مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والصحية.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على إيجاد ممر على التوسعة السعودية الثالثة والمطاف لتمكين نقل المعتمرين بعد الخروج من المروة إلى الساحة الغربية “الشبيكة، جبل عمر، شارع إبراهيم الخليل”.
وأكد على جاهزية ممرات الكعبة والشبيكة لنقل المصلين من محطة جرول إلى التوسعة الشمالية والمؤدية إليها، مضيفا بأن جسر بني شيبة في الجهة الشرقية من المسعى سيكون استخدامه لنقل المعتمرين بعد الانتهاء من عمرتهم عبر الجسر الى ممر الشامية إلى التوسعة الغربية من أجل خلق توازن بين الكثافات في الشمال والجنوب.
وأشار مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي إلى إعداد 5 نقاط فرز وتحكم لاستقبال الزوار والمعتمرين على مداخل مكة، وأنه سيتم إعادة المركبات غير المرخص لها بالدخول.
وقال مساعد قائد قوات أمن العمرة لدوريات الأمن اللواء على القحطاني أن الدوريات ستتابع تطبيق لبس الكمامة أثناء الصلاة في الحرمين الشريفين، وإن الأجهزة الذكية سوف تستخدم لتسهيل دخول المعتمرين.
وأكد القحطاني على أنه سيتم ضبط المتسولين في جميع أنحاء الحرمين الشريفين، دون تهاون، وستطبق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم.وفق “أخبار 24”.
كما أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء على القرني أنه سيتم تفعيل مركز عمليات الطوارئ بالعاصمة المقدسة إعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك، وأن جولات الإدارة مستمرة على المنشآت لرصد وتلافي أي ملاحظات تؤثر على سلامة الزوار، إضافة إلى نشر مواد مرئية توعوية بكافة اللغات تخدم زوار الحرمين الشريفين.
قائد قوات أمن العمرة يستعرض الخطط الأمنية الخاصة بموسم العمرة المعدّة لشهر رمضان المبارك.#واس_عام pic.twitter.com/578A3sBBh4
— واس العام (@SPAregions) April 1, 2022