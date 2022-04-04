كونترا يكشف سبب الهزيمة أمام الفيحاء بكأس الملك

كشف المدير الفني لنادي الاتحاد، المدرب الروماني كوزمين كونترا، عن سبب خسارة فريقه أمام الفيحاء بهدف دون رد، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكد كونترا في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” أن فريقه افتقد إلى الحظ خلال مواجهة الفيحاء، وأن حارس المنافس كان موفقاً أكثر من اللازم.
وأضاف كونترا أن الخسارة لم تكن متوقعة، وأنه لا يحمّل اللاعبين أي شيء، موجهًا اعتذاره لجماهير الفريق على الخسارة. وفق “أخبار 24”.
وحقق الفيحاء فوزًا غاليًا على الاتحاد بهدف دون رد، ليضرب موعدًا أمام نظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.