“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بداية من الخميس وتستمر لأيام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطارا رعدية اعتبارا من (الخميس) المقبل وتستمر لعدة أيام.
وأوضح المركز، أن التوقعات تشير إلى أن الأمطار ستبدأ على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأضاف أن الأمطار ستمتد بعد ذلك شرقاً إلى مناطق نجران، والقصيم، وحائل، والرياض، والشرقية، بالإضافة إلى وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
🔴بمشيئة الله #أمطار رعدية متوقعة تشمل معظم مناطق #المملكة اعتباراً من الخميس القادم وتستمر لعدة أيام،تبدأ على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة،وتمتد شرقاً إلى مناطق #نجران #القصيم #حائل #الرياض #الشرقية وأجزاء من منطقتي #الحدود_الشمالية #الجوف. pic.twitter.com/JG47Ae06ot
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) April 17, 2022
وفق “أخبار 24”.