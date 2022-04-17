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17/04/2022   3:39 م

“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بداية من الخميس وتستمر لأيام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطارا رعدية اعتبارا من (الخميس) المقبل وتستمر لعدة أيام.

وأوضح المركز، أن التوقعات تشير إلى أن الأمطار ستبدأ على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأضاف أن الأمطار ستمتد بعد ذلك شرقاً إلى مناطق نجران، والقصيم، وحائل، والرياض، والشرقية، بالإضافة إلى وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بداية من الخميس وتستمر لأيام

جديد المحليات
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