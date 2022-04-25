“كيف أخاف وأنا خلفي رجال سلمان”.. سيدة تروي موقف رجل أمن معها بعد تعبها على طريق سفر

عبرت مواطنة عن فخرها واعتزازها بالمملكة ورجال أمنها، لموقف أحد رجال الأمن معها بعد تعبها على طريق السفر، وقالت:”كيف أخاف و أنا ورايا رجال سلمان”.
وكشفت سارة المنجومي لـ”أخبار 24″، أنها سيدة منفصلة عن والد أبنائها وكانت على طريق سفر تقود سيارتها بمفردها من الطائف إلى جدة، لأخذ أبنائها من والدهم والعودة بهم معها إلى الطائف.
وأوضحت أنها شعرت بإرهاق في الطريق بين مكة وجدة، وقررت الوقوف على جانب الطريق لتأخذ مسكناً وتستجمع نفسها، لتتفاجأ بوقوف دورية أمن الطرق خلفها، مشيرة الى أن رجل الأمن نزل واطمأن عليها إن كان هناك عطل بسيارتها يستدعي التدخل لمساعدتها.
وأكدت المنجومي أن رجل الأمن أخبرها بأنه سيبقى خلفها بسيارته حتى تكون بخير وتكمل طريقها، مضيفة أنها بقيت 15 دقيقة وأكملت بعدها طريقها إلى جدة وأخذت أبناءها وعادت بهم إلى الطائف.