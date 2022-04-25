50 ألف ريال لكل شركة.. “الحج والعمرة” تغرّم 10 شركات لتقصيرها في خدمة المعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان لها، اليوم (الأحد)، عن إصدار عقوبات بحق 10 شركات عمرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال لكل شركة، نظراً لتقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين.
وأوضحت الوزارة أن هذا التقصير يتمثّل في مخالفات تتعلّق بخدمات السكن والنقل، مؤكدةً على أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وبأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة.
كما أشارت إلى مواصلة الجولات الرقابية والتفاعل مع بلاغات المعتمرين، داعيةً جميع ضيوف الرحمن إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص، بتنظيم الرحلات أو اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.