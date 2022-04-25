أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، قرارًا يقضي بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة، ووسيط الأجرة، والتوجيه، وذلك بهدف رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وزيادة فرص عمل السعوديين، وتقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
وتضمن قرار التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها ابتداءً من اليوم (الأحد)، السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه والاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي.
كما تضمن إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة، وإمكانية إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن للمستثمر بها من رواد الأعمال، الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي. وفق “أخبار 24”.
وشملت التعديلات عدم الإلزام بتوفير شهادة تسجيل العلامة التجارية في حال عدم اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري، بالإضافة إلى تعديلات أخرى وردت في تحديث الهيئة على اللائحة، بما يضمن نمو واستدامة هذا النشاط.