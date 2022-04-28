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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تتيح الحصول على بطاقتي “التوحد” و”إركاب” الرقميتين.. وهذه مميزاتهما
29/04/2022   12:17 ص

“الموارد البشرية” تتيح الحصول على بطاقتي “التوحد” و”إركاب” الرقميتين.. وهذه مميزاتهما

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس إمكانية الحصول على بطاقتي “التوحد” و”إركاب” الرقميتين، والاستفادة من خدماتهما عبر التطبيق.

وتتيح بطاقة “التوحد الرقمية” التعريف بالمستفيدين وتسهيل حركتهم في الأماكن العامة والوصول إلى الخدمات ذات الأولوية عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها.

كما تمنح بطاقة “إركاب الرقمية” الشخص ذا الإعاقة ومرافقه تخفيضاً على أجور السفر والانتقال عبر وسائل النقل الحكومية بواقع 50% من الأجور المقررة لهذه الوسائل حسب الضوابط والشروط.

وللاستفادة من الخدمة دعت الوزارة إلى تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الموارد

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تتيح الحصول على بطاقتي “التوحد” و”إركاب” الرقميتين.. وهذه مميزاتهما

جديد المحليات
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