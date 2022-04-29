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جديد المحليات > بالفيديو.. ​”متحدث السجون”: لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية لاستفادة المسجون من “فرجت”
29/04/2022   10:00 م

بالفيديو.. ​”متحدث السجون”: لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية لاستفادة المسجون من “فرجت”

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قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد بندر الخرامي، إنه لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية لاستفادة المسجون من منصة “فرجت”.

وأوضح العقيد الخرامي خلال مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، أن المحكوم عليه يستطيع الاستفادة من الخدمة متى ما انطبقت عليه الشروط دون وضع حد أعلى للمبالغ المطالب سدادها.

ونوه إلى أنه يجب التأكد من صحة الفاتورة المطلوب سدادها؛ لأن هناك الكثير من الفواتير المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مدرجة ضمن منصة “فرجت”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ​”متحدث السجون”: لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية لاستفادة المسجون من “فرجت”

جديد المحليات
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