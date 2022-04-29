بالفيديو.. ​”متحدث السجون”: لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية لاستفادة المسجون من “فرجت”

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد بندر الخرامي، إنه لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية لاستفادة المسجون من منصة “فرجت”.
وأوضح العقيد الخرامي خلال مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، أن المحكوم عليه يستطيع الاستفادة من الخدمة متى ما انطبقت عليه الشروط دون وضع حد أعلى للمبالغ المطالب سدادها.
ونوه إلى أنه يجب التأكد من صحة الفاتورة المطلوب سدادها؛ لأن هناك الكثير من الفواتير المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مدرجة ضمن منصة “فرجت”.
فيديو | متحدث #السجون لـ #برنامج_120:
لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية للفرد للاستفادة من خدمة #فرجت.. ويوجد الكثير من الفواتير المالية المنتشرة غير مدرجة ضمن المنصة pic.twitter.com/oAAqwV5kjF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022
وفق “أخبار 24”.