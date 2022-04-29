بالفيديو.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار حتى نهاية شهر رمضان

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة)، استمرار الحالة المطرية على مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني خلال حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية، أن الأمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة.
وكشف أن الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية تم الإعلان عنها مع دخول شهر الربيع، ولا يمكن ربطها بعملية الاستمطار الصناعي.
فيديو | #الأرصاد لـ #برنامج_120:
استمرار الحالة المطرية حتى نهاية شهر #رمضان.. وهطول الأمطار ليس له علاقة بعملية “الاستمطار الصناعي” والحديث عن ذلك ما زال مبكرا pic.twitter.com/pGiaCQ2kF0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022
وفق “أخبار 24”.