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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار حتى نهاية شهر رمضان
29/04/2022   10:00 م

بالفيديو.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار حتى نهاية شهر رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة)، استمرار الحالة المطرية على مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني خلال حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية، أن الأمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وكشف أن الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية تم الإعلان عنها مع دخول شهر الربيع، ولا يمكن ربطها بعملية الاستمطار الصناعي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار حتى نهاية شهر رمضان

جديد المحليات
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