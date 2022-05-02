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جديد المحليات > رئيسة الجولة الأوروبية لجولف السيدات: الشراكة مع أرامكو أنجحت الجولة وعززت جماهيرية اللعبة
02/05/2022   10:11 م

رئيسة الجولة الأوروبية لجولف السيدات: الشراكة مع أرامكو أنجحت الجولة وعززت جماهيرية اللعبة

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أكدت الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية لبطولة جولف السيدات، أليكساندرا أرماس، أن الجولة الأوروبية في 2022 ستحظى بعام استثنائي على مدى تاريخها.

وأوضحت أنها ستضم 34 بطولة في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، إضافة لبطولتي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا اللتين أقيمتا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى جماهيرية بطولات أرامكو، وقدرتها على جذب فرق وعشاق ومحبي الجولف، وإنجاح الجولة الأوروبية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، ماجد السرور، أن لديهم الرغبة بالمشاركة في نظام سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق منذ البداية، خاصة بعد أن نالت البطولة الافتتاحية إعجاب اللاعبات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، ستنطلق من تايلاند منتصف مايو المقبل، وتتبعها سلسلة من البطولات في كلٍ من نادي سنتريون في لندن بالفترة من 16 إلى 18 يونيو، ونادي “لا ريسيرفا” في سوتوجراندي بإسبانيا في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس، ثم إلى نيويورك في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة بمدينة جدة بالفترة من 9 إلى 11 نوفمبر بملعب ونادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

رئيسة الجولة الأوروبية لجولف السيدات: الشراكة مع أرامكو أنجحت الجولة وعززت جماهيرية اللعبة

جديد المحليات
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