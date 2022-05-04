“جسر الملك فهد” يوضح متطلبات مغادرة المملكة إلى البحرين

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المتطلبات اللازمة لمغادرة المواطنين من المملكة إلى البحرين.
وذكرت أنه يُشترط تلقي البالغين 3 جرعات من لقاح كورونا، أو عدم مضي أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، كما يُشترط جرعتان من لقاح كورونا لمن هم دون الـ16 عامًا، فيما يُشترط تأمين ضد كورونا لمن هم أقل من 12 عامًا بغض النظر عن حالة التحصين. وفق “أخبار 24”.
كما يُشترط التحصين عبر تطبيق “توكلنا” للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه.
وأشارت إلى أن جواز السفر يُعد وثيقة السفر المعتمدة، ويجب ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر.