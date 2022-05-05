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رياضة > جلطة سراي التركي ينافس “النصر” على التعاقد مع هذا المدرب
05/05/2022   5:20 ص

جلطة سراي التركي ينافس “النصر” على التعاقد مع هذا المدرب

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أفادت مصادر بأن نادي جلطة سراي التركي قد كثّف مفاوضاته خلال الفترة الماضية مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا الذي ترغب إدارة النصر في التعاقد معه.

وأشارت المصادر، وفقًا لـ “كووورة”، إلى أن مفاوضات مسؤولي النصر مع جارسيا قد وصلت لمراحل متقدمة؛ حيث تم الاتفاق على عدة نقاط وفي حال التوصل لاتفاق على كافة البنود سيتم التوقيع رسميًا معه.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن مسؤولي جلطة سراي يحاولون إغراء المدرب بالاستمرار في التدريب في أوروبا وعدم الذهاب لمنطقة الشرق الأوسط، رغم أن المقابل المالي سيكون أقل مما سيدفعه نادي النصر للمدرب الفرنسي.

جلطة سراي التركي ينافس “النصر” على التعاقد مع هذا المدرب

رياضة
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