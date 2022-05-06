السعودية في أسبوع.. أوامر ملكية وانطلاق موسم جدة ومعاقبة كنو والهلال.. والفيحاء يقرّب الاتحاد للدوري

سجلت المملكة على مدى الأيام السبعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، التي تنوعت ما بين سياسية ورياضية واجتماعية.
وتصدرت قائمة هذه الأحداث، صدور عدد من الأوامر الملكية، وانطلاق موسم جدة 2022، ومعاقبة نادي الهلال ولاعبه محمد كنو، وفي السطور التالية يقدم “أخبار 24” نبذة عن أبرز هذه الأحداث:
أوامر ملكية
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية منها إنشاء هيئة لتطوير الطائف، وإنشاء هيئة لتطوير الأحساء، وتعيين عدد من المحافظين الجدد لمحافظات الطائف والأحساء وجدة.
خادم الحرمين يؤدي صلاة التراويح بمكة
أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صلاة التراويح في مكة المكرمة، كما شهد ختم القرآن في ليلة 29 من شهر رمضان.
خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة العيد
أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صلاة عيد الفطر، مع جموع المصلين في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين، لدى وصوله إلى الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، الأمراء والعلماء وكبار المسؤولين الذين قدِموا لتهنئته بعيد الفطر، كما تلقى خادم الحرمين وولي العهد التهاني من رؤساء وزعماء العالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
انطلاق موسم جدة 2022
انطلقت فعاليات موسم جدة 2022 منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، ويضم الموسم عددًا من الفعاليات والعروض الحية والألعاب النارية.
خادم الحرمين يستقبل مرزوق الغانم ومستشارين وأئمة المسجد الحرام
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، كما استقبل مستشارين بالديوان الملكي وأئمة المسجد الحرام.
معاقبة كنو وإيقاف الهلال وهزيمة تقرّب الاتحاد لحسم الدوري
أعلنت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف نادي الهلال عن التسجيل لفترتين، وإيقاف لاعبه محمد كنو عن المشاركة في المباريات المحلية والدولية لمدة 4 أشهر.
من جهة أخرى، اقترب نادي الاتحاد من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما خسر الهلال المواجهة التي جمعته مع فريق الفيحاء بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.
إطلاق تطبيق “توكلنا خدمات”
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تطبيق “توكلنا خدمات” لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة.
وفاة الفنان جعفر الغريب
توفي الفنان جعفر الغريب عن عمر يناهز 67 عامًا، وذلك بعدما خاض مسيرة طويلة في التمثيل تجاوزت 34 عامًا.