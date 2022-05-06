مستجدات كورونا.. ارتفاع الوفيات والإصابات الجديدة.. وانخفاض في الحالات الحرجة وحالات التعافي

أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاع الإصابات الجديدة مسجلة 219 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدره 60 حالة عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت حالتين العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 53 حالة.
وانخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس حيث تم تسجيل 109حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742348 حالة من أصل 754842 إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة ارتفعت عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9099 حالة وفاة.