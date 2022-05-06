“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن أبريل الماضي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من مايو الجاري.
وشددت الهيئة على المكلفين للمسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على “تويتر”، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.