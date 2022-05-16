إنجاز يدعو للفخر.. وزراء ومسؤولون يهنئون الطلبة الفائزين في “آيسف 2022”

قدّم عدد من الوزراء والمسؤولين التهنئة للطلبة السعوديين الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022″، معتبرين أن هذا الإنجاز يدعو للفخر والاعتزاز.
وأعرب وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه الطلاب والطالبات المشاركون في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022” بحصولهم على 22 جائزة، مضيفًا أن المملكة لديها مواهب واعدة تبشّر بمستقبل مشرق، في ظل الرعاية والدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة.
وبارك وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، لأبناء وبنات الوطن الحضور اللافت في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022″، والإنجاز المتميز للمملكة بالحصول على 22 جائزة.
من جهته وصف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، الطلبة المشاركين في المسابقة الدولية بـ”أبطال المستقبل”، كما أعرب وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، عن فخره بما حققه الطلاب والطالبات في المسابقة قائلاً: “نفتخر بكم”.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، أن ما حققه الطلبة إنجاز وإبداع يدعو للفخر والتباهي، متمنيًا لهم النجاح والتميز ومتطلعًا لهم بمستقبل متألق من التفوق. وفق “أخبار 24”.
وقال سفير المملكة لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، إن هؤلاء الطلبة من تُرفع لهم القبعات حبًا وتقديرًا وإعجابًا، فيما علق سفير المملكة لدى الإمارات، تركي الدخيل، على فوز الطلبة في المسابقة الدولية بقوله: “المواطن السعودي، هو أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح”.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد قدم تهنئته للطلبة الفائزين في المعرض، معلناً تقديم منح ابتعاث لهم؛ تقديرًا لهم على تحقيق هذا الإنجاز الوطني.
وحقق الفريق السعودي المشارك في العرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022″، 22 جائزة علمية بالمعرض في ارتفاع كبير مقارنة بـ 8 جوائز تم تحقيقها في عام 2019.