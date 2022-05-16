تعقيباً على فيديو “البطيخ”.. “الغذاء والدواء”: توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة، وذلك في تعقيب منها على مقطع الفيديو المتداول الذي زعم وجود بقايا مبيدات حشرية داخل البطيخ.
وأوضحت الهيئة، أنه لا يتم استيراد الخضراوات والفواكه للمملكة، إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO “الاشتراطات العامة للخضراوات والفواكه الطازجة”.
جدير بالذكر أن الهيئة قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل على رصد بقايا المبيدات في الأغذية من خلال أخذ عينات من الأسواق والتأكد من خلالها من مطابقتها للحد المسموح به من بقايا المبيدات. وفق “أخبار 24”.