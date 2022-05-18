استعرض رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، أبرز إنجازات الخطوط الحديدية في المملكة.
وأكد، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في دورته الـ16، أن صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة تشهد تطورًا متسارعًا، حيث ارتفع عدد الركاب في السكك الحديدية خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 3.11 مليون راكب، بنسبة نمو بلغت 208% عن العام الماضي، كما تم نقل أكثر من 3 ملايين طن من البضائع بنسبة ارتفاع 26%.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف ربط أكثر من 8 آلاف كم من الخطوط الحديدية بحلول عام 2030 بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد اليوم أكثر من 5 آلاف كم من السكك الحديدية تربط قلب المملكة بأطرافها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة تسعى إلى المحافظة على البيئة وفق عدة مبادرات وطنية، بالإضافة إلى استخدام وسائل النقل السككي الحديثة أسهمت بانخفاض 85% من الانبعاثات الكربونية.