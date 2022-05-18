أمين عام مجلس التعاون يرحب بإستراتيجية العلاقات الخليجية – الأوروبية

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف اليوم (الأربعاء) بإعلان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، اعتماد ورقة العمل المشتركة للبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بشأن “الشراكة الإستراتيجية مع الخليج” بهدف توسيع وتعميق تعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون.
وأكد الحجرف حرص مجلس التعاون على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية – الأوروبية وتعزيزها في كافة المجالات لخدمة المصالح المشتركة، والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية.
وعبّر الأمين العام عن التطلع للعمل على ترجمة ما تضمنته ورقة الشراكة لتعزيز اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين عام 1988، التي تسعى للارتقاء بالعلاقات الخليجية – الأوروبية نحو آفاق أوسع لخدمة المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة واغتنام الفرص الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.