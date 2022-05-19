كورونا في المملكة.. تواصل انخفاض الإصابات والوفيات والحالات الحرجة وارتفاع أعداد المتعافين

أظهر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تراجعًا واضحًا، على مستوى الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات والحالات الحرجة، فيما ارتفعت حالات التعافي، مقارنة بيوم أمس.
وطبقًا لبيانات وزارة الصحة فقد تم تسجيل 545 إصابة جديدة بكورونا، بانخفاض قدره 57 حالة عن يوم أمس، وبتراجع دون الـ600 حالة لأول مرة منذ أسبوع.
كما سجلت الوفيات انخفاضًا ملحوظًا، بوفاة حالة واحدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نصف العدد المسجل يوم أمس، وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 9124 حالة وفاة.
وواصلت الحالات الحرجة معدلاتها المنخفضة، حيث دخلت حالتان فقط العناية المركزة، مقارنةً بـ3 حالات يوم أمس و12 حالة أول أمس، وبذلك ارتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 81 حالة. وفق “أخبار 24”.
في المقابل ارتفعت حالات التعافي من كورونا، مسجلة 616 حالة، بزيادة قدرها 60 حالة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 746013 حالة من أصل 761624 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.