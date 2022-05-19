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رياضة > اتحاد الكرة يعلن تأخير انطلاق مواجهة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس الملك
19/05/2022   3:12 م

اتحاد الكرة يعلن تأخير انطلاق مواجهة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس الملك

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، تأخير انطلاق مواجهة الهلال أمام نظيره الفيحاء، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها مساء الخميس، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تنويه، قال فيه: “صافرة بداية نهائي أغلى الكؤوس ستكون عند الساعة الـ 9:30 مساءً”.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور مباراة نهائي النسخة الـ47، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وفق “أخبار 24”.

اتحاد الكرة يعلن تأخير انطلاق مواجهة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس الملك

رياضة
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