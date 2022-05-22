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جديد المحليات > بعد العاصفة القوية.. السفارة السعودية في كندا تحض المواطنين على البقاء في المنازل
22/05/2022   2:57 م

بعد العاصفة القوية.. السفارة السعودية في كندا تحض المواطنين على البقاء في المنازل

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حضّت سفارة السعودية في كندا، رعاياها في مقاطعة أونتاريو ومدنها، على البقاء في المنازل؛ نظراً لاستمرار آثار العاصفة القوية التي تضرب المقاطعة وخلّفت 3 قتلى وتسببت في تضرر مئات الآلاف من المنازل.

وشددت السفارة على ضرورة اتباع إرشادات السلطات المحلية، التي تنصح بالبقاء في المنازل لتأثر حركة المرور نتيجة سقوط أشجار.

وأهابت بالمواطنين المتواجدين في المقاطعة التواصل مع السفارة فوراً في حالات الطوارئ.

يشار إلى أن شرطة أونتاريو أعلنت سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة. كما بقي نحو 900 ألف منزل في شرق كندا بلا كهرباء مساء السبت بسبب العواصف. وفق “أخبار 24”.

بعد العاصفة القوية.. السفارة السعودية في كندا تحض المواطنين على البقاء في المنازل

جديد المحليات
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