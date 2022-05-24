“حماية المستهلك” ترصد ارتفاع أسعار 80 سلعة.. وتوصي باختيار البدائل الأنسب

رصدت جمعية حماية المستهلك، أسعار السلع والمنتجات المختلفة في شهر أبريل عام 2022 وقارنتها مع أسعارها خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الجمعية أنها تابعت أسعار 89 سلعة غذائية، وتبين لها ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).
وأبانت أن سلعة واحدة حافظت على نفس السعر خلال تلك الفترة، فيما انخفض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%).
وأشارت إلى أن متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) بلغ 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
ونشرت الجمعية المجموعات الغذائية ونسبة الارتفاع ما بين الفترتين لكل مجموعة، مشددة على أن للمستهلك دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثِّل قوة تستطيع السيطرة على ذلك.وفق “أخبار 24”.
وأفادت الجمعية بحدوث ارتفاعات في الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والسمك وطعام البحر والحليب ومنتجاته والزيوت والدهون والفواكه والمكسرات والخضار والسكر.
وأوصت مجتمع المستهلكين في ظل وفرة الخيارات بالحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاتهم، لافتة إلى أنها مستمرة بنشر مقارنات ومتوسطات الأسعار للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات على موقعها الإلكتروني.