“الإنذار المبكر” ينبه لاستمرار العواصف الرملية والأتربة على الرياض والشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وعواصف رملية في أخرى.
وأوضح النظام أن منطقة الرياض تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة التي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل أجزاء من محافظات الخرج، والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية- والمزاحمية وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف والأفلاج والحريق والرين وحوطة بني تميم، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ9 مساءً.
وفي تنبيه آخر لمنطقة الرياض، ذكر المركز أنها تشهد استمرار حالة العواصف الرملية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة محافظات السليل ووادي الدواسر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ4 عصراً.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن أجزاء من المنطقة الشرقية تشهد استمراراً في حالة العواصف الرملية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة محافظات البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وغردة، وتستمر حتى الساعة الـ2 ظهراً.
وأضاف أن أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة محافظات العويقيلة وحزم والجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.