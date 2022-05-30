“التعليم” تستعرض الرحلة الدراسية بنظام مسارات المرحلة الثانوية حتى الالتحاق بسوق العمل

استعرضت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، الرحلة الدراسية بنظام مسارات المرحلة الثانوية، والتي يحصل فيها الطالب بعد التخرج على شهادات مهنية ومهارية، فضلا عن الالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس، والانضمام لسوق العمل.
وأشارت إلى أن السنة الأولى بنظام المسارات تكون مشتركة، لطلاب الصف الأول الثانوي، تليها مرحلة التسكين التي تشمل إجراءات لتحديد التخصص الذي يدرسه الطالب بعد انتقاله من السنة المشتركة بناءً على مجموعة من المعايير.
وأضافت أن الطالب في الصفين الثاني والثالث الثانوي يدرس وفقا للمسارات التخصصية، والتي تشمل (المسار العام – مسار علوم الحاسب والهندسة – مسار الصحة والحياة – مسار إدارة الأعمال – المسار الشرعي)، كما يمكن للطالب خلال الفصل الدراسي أن يحصل على شهادة مهارية وأخرى مهنية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الطالب يعد متخرجا إذا قدم مشروع التخرج، واستكمل ساعات التطوع المطلوبة، واجتاز جميع المواد الدراسية.
يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت نظام مسارات الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي الحالي، كما فعّلت الدليل الإرشادي لمدير المدرسة في نظام المسارات، والدليل الإرشادي لمنسق المسارات.