وكيل “الزراعة”: قارنوا بين أسعار الأسمدة في المملكة والدول المجاورة.. وبذور القمح لم ترتفع أسعارها

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، أن أسعار البذور والأسمدة في المملكة أقل من الدول المجاورة.
وأضاف العيادة، في معرض رده على تساؤل أحد المواطنين عن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، أنه لو عُقدت مقارنة بين أسعار الأسمدة في الدول المجاورة والسعودية لاتضح جهد وزارة الزراعة حيث لم تشهد الأسمدة زيادة في الأسعار على مدار ستة أشهر مقارنةً بالدول المجاورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار، على هامش لقاء وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بالمواطنين في منطقة تبوك، إلى أن أسعار البذور ارتفعت على مستوى العالم وليس المملكة فقط، لكن الزيادة التي تمت نأمل أن نعيد توازنها، مبيناً أن هناك أنواعاً كثيرة من البذور لم ترتفع أسعارها مثل القمح كما هو في الدول الأخرى، وأن ثلاث شركات لم ترفع أسعارها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.