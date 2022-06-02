بالفيديو.. متحدث “الصحة” يرد على استفسار بشأن مجانية “التأمين الطبي” لجميع المواطنين

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن مركز التأمين الصحي الوطني سيوفر تغطية تأمينية مجانية للمواطنين كافة.
وأوضح العبد العالي، خلال مداخلة على قناة “العربية”، أن توفير الخدمات التأمينية المجانية للمواطنين، واستدامة مجانية العلاج تدخل ضمن الركائز الأساسية التي اعتمدها مركز التأمين الصحي الوطني؛ وذلك بتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وحول أصحاب الضمانات والعاطلين عن العمل، أكد “العبد العالي” أن المشمولين بالخدمات الصحية الحكومية والمستفيدين، وكل الفئات بالمملكة سيشملهم جميع برامج التأمين الصحي.
هل سيكون “التأمين الطبي” مجانيا لجميع المواطنين السعوديين؟
وماذا عن العاطلين عن العمل، أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي؟
المتحدث باسم وزارة الصحة يجيب على الاستفسارات لـ #العربية.#شركة_الصحة_القابضة#مركز_التأمين_الصحي_الوطني pic.twitter.com/4Mc5mMklk8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2022