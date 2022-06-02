“الصناعة” تطرح الفرص الاستثمارية التعدينية في موقع أم الدمار أمام مستثمرين أستراليين

استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية التعدينية في موقع “أم الدمار” أمام مستثمرين أستراليين، خلال الورشة الافتراضية التي عقدتها مع وزارة الاستثمار، وسفارة أستراليا في المملكة.
ودعا وكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد الداوود خلال الورشة المستثمرين لاستكشاف الفرص والثروات النوعية التي تقدمها المملكة عبر توفير بيئة استثمارية ناضجة من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد.
كما تناولت الورشة أهمية موقع “أُم الدمار” الذي يغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومتراً مربعاً، ويضم العديد من الرواسب المعدنية المختلفة، وتشمل: النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
يُذكر أن الموقع يقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق جدة، و25 كيلومتراً شمال غرب محافظة مهد الذهب.
في الخميس، 2 يونيو 2022 في 3:42 م تمت كتابة ما يلي بواسطة Ramdan Zaki <ramdan.zaki@argaam.com>:
“الصناعة” تطرح الفرص الاستثمارية التعدينية في موقع أم الدمار أُمام مستثمرين أستراليين
استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية التعدينية في موقع “أم الدمار” أمام مستثمرين أستراليين، خلال الورشة الافتراضية التي عقدتها مع وزارة الاستثمار وسفارة أستراليا في المملكة .
ودعا وكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد الداوود خلال الورشة المستثمرين لاستكشاف الفرص والثروات النوعية التي تقدمها المملكة عبر توفير بيئة استثمارية ناضجة من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد. وفق “أخبار 24”.
كما تناولت الورشة أهمية موقع “أُم الدمار” الذي يغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومتر مربع، ويضم العديد من الرواسب المعدنية المختلفة، وتشمل النحاس والزنك والذهب والفضة.
يذكر أن الموقع يقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق جدة و25 كيلومتر شمال غرب محافظة مهد الذهب.