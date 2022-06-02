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جديد المحليات > المملكة ترحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين
03/06/2022   2:52 ص

المملكة ترحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين

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عبّرت وزارة الخارجية اليوم (الخميس)، عن ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بتمديد فترة الهدنة إلى شهرين؛ وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي.

كما رحبت بتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة، وتنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني.

وأكدت حرصها على دعم كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني؛ لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره.وفق “أخبار 24”.

وثمنت المملكة جهود المبعوث الخاص التي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021.

المملكة ترحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين

جديد المحليات
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