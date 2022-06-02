أوبك بلس تزيد من إنتاج النفط الشهر القادم للحد من ارتفاع الأسعار.. وأمريكا ترحب

أعلنت الدول المنتجة للنفط في “أوبك+” اليوم الخميس عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأوضح تحالف أوبك+ في بيان أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وشركاءهم العشرة “أوبك+” اتفقوا على “تعديل إنتاج شهر يوليو.
وتضمن التعديل زيادة 648 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة، فيما شدد البيان على أهمية استقرار الأسواق وتوازنها. وفق “أخبار 24”.
ورحب البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس بقرار دول أوبك+ بزيادة إمدادات النفط، مشيداً أيضا بدور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في أوبك+.