نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التعليم” تعلن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ
03/06/2022   2:52 ص

“التعليم” تعلن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ

+ = -
976

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب والطالبات سيبدؤون أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتباراً من الأحد 20 / 11 / 1443هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وأضافت أن الاختبارات التحريرية ستكون حضورياً لجميع المراحل الدراسية اعتباراً من الأحد 27 / 11 / 1443هـ وحتى الخميس 1 / 12 / 1443هـ، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 /12 / 1443هـ.

-

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213148.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.