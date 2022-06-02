“التعليم” تعلن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر.
وأوضحت الوزارة أن الطلاب والطالبات سيبدؤون أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتباراً من الأحد 20 / 11 / 1443هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.
وأضافت أن الاختبارات التحريرية ستكون حضورياً لجميع المراحل الدراسية اعتباراً من الأحد 27 / 11 / 1443هـ وحتى الخميس 1 / 12 / 1443هـ، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 /12 / 1443هـ.
وفق “أخبار 24”.