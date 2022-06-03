أتاحت وزارة الحج والعمرة، خدمة الحجز للحج من داخل المملكة إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي.
وتتضمن خطوات الاستفادة من تلك الخدمة، الدخول إلى أيقونة “خدمات” على موقع الوزارة، ثم اختيار خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمُقيمين.
تتيح الخدمة للمُستفيد استعراض برامج الخدمات لحجاج الداخل، واختيار البرنامج المناسب ومنشأة الحج التي يرغب في التعاقد معها. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت بدء تسجيل الحجاج من داخل المملكة، اعتباراً من اليوم (الجمعة) ولمدة 9 أيام، لافتة إلى أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.