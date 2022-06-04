“إيجار” توضح خطوات توثّيق وإضافة العقد الإلكتروني في “حساب المواطن”

أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات إضافة عقد إيجار إلكتروني لحساب المُستفيد في برنامج “حساب المواطن”.
وبيّنت الشبكة، أنه يمكن تجديد العقد من خلال دخول أطراف العقد المؤجر أو المستأجر أو الوسيط العقاري إلى شبكة “إيجار” إلى قائمة عرض جميع العقود، ثم يتم اختيار العقد المراد إعادة إبرامه، واختيار خيار “تجديد العقد”، وأخيراً إرسال العقد للتوثيق.
وجاء توضيح “إيجار” في ردها على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن تجديد عقد الإيجار الإلكتروني قبل انتهائه وإضافته لبرنامج “حساب المواطن”. وفق “أخبار 24”.