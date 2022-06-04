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جديد المحليات > “الزكاة” توضح خطوات التقسيط خلال فترة مبادرة الإعفاء من الغرامات
04/06/2022   4:16 م

“الزكاة” توضح خطوات التقسيط خلال فترة مبادرة الإعفاء من الغرامات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن خطوات التقسيط في مبادرة الإعفاء من الغرامات التي تمتد من أول يونيو حتى نهاية نوفمبر 2022.

وأوضحت الهيئة أنه يتم تقديم طلب بخطة تقسيط المستحقات خلال فترة المبادرة، والتي تتم مراجعتها من قِبل الفرق المختصة واعتمادها أو رفضها وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأشارت إلى أنه بعد اعتمادها تتم جدولة المدفوعات بحسب أشهر معينة، مشددة على أنه يجب التزام المكلف بالخطة المعتمدة.

وأبانت أن لائحة الغرامات تطبق على الأشهر المجدولة خارج نطاق فترة المبادرة، مع إمكانية تقسيط كافة المستحقات وفق جدولة معتمدة من قِبل الهيئة.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“الزكاة” توضح خطوات التقسيط خلال فترة مبادرة الإعفاء من الغرامات

جديد المحليات
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