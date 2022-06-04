“الداخلية”: ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 8.3 ألف مخالف لنظام الإقامة و3.5 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من 1800 مخالف لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 253 شخصًا، مثَّل اليمنيون منهم نسبة 50%، والإثيوبيون 41% وباقي الجنسيات 9%.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 18 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ أكثر من 7.6 ألف وافد مخالف، وتمت إحالة 6.4 ألف منهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف.