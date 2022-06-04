نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة والوفيات
04/06/2022   4:15 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة والوفيات

+ = -
976

أظهر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تراجعاً على مستوى الإصابات الجديدة، مقابل ارتفاع الوفيات والحالات الحرجة. 

وطبقاً لبيانات وزارة الصحة فقد تم تسجيل 565 إصابة بكورونا اليوم، بانخفاض قدره 107 حالات عن يوم أمس. 

في المقابل ارتفع منحنى الحالات الحرجة بدخول 7 حالات العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 88 حالة. 

وارتفع أعداد المتوفين بتسجيل 3 وفيات جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة إلى 9155. 

كما ارتفع أعداد المتعافين مقارنةً بيوم أمس، لكنه أقل من الإصابات الجديدة، حيث تعافى 491 شخصاً من كوفيد 19، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 754378 من أصل 770650 إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة في المملكة.  وفق “أخبار 24”.

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة والوفيات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213351.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.