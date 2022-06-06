“هيئة الأدب والنشر” تعلن البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم (الاثنين) البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض المدينة المنورة للكتاب، الذي ينطلق خلال الفترة من 16 إلى 25 يونيو المقبل، بحضور واسع من دور النشر المحلية والعربية والدولية، ومشاركة نخبة من المثقفين.
ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض أكثر من 80 فعالية، تضم: جلسات حوارية، وندوات، وورش العمل، وأمسيات شعرية، حيث يهدف المعرض إلى تعزيز مكانة المدينة الثقافية، كما يعمل على تمكين قطاع النشر، وتشجيع التبادل الثقافي، وتعزيز أثر القراءة.
ويحتضن معرض المدينة المنورة جلسات حوارية، وأمسيات (حديث الكتاب)؛ لمناقشة تجارب الكُتَّاب في التأليف، حيث يستضيف الرحالة والكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، والروائي الجزائري واسيني الأعرج، والكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، والروائي المصري طارق إمام، والكاتب العراقي الدكتور أحمد خيري العمري.
ويتضمن المعرض 5 أمسيات شعرية، يُستضاف فيها 8 شعراء سعوديين وعرب، هم: سلطان السبهان؛ ومنى البدراني، وليلى الأحمدي، ومحمد التركي، ونايف الرشدان، وسارة الزين، وأحمد بخيت، وعبدالعزيز بن سدحان الفريدي. وفق “أخبار 24”.
كما يقدم المعرض نحو 14 ندوة متنوعة المجالات، وينظم نحو 16 ورشة عمل في مختلف الآداب والعلوم والاتجاهات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى ورش حول أفكار الكتابة، وحكاية الفن والإنسان، كما سيقدم المعرض ثلاثة عروض لمسرحية “كافي” لمؤلفها فهد الحارثي.
وفي جناح الطفل، يقدم المعرض نحو 42 فعالية، منها: رسم القط العسيري، وقراءة القصص على الأطفال، وتحليل رسوم الأطفال، ورسم القصص وبناؤها، ومهارات معرفية وحرفية مثل التشكيل بالطين، والتشكيل بالصلصال الحراري، وصناعة القصة القماشية، وتحريك صناعة العرائس، وفن الكولاج، وغيرها من الفعاليات التفاعلية الشيقة.