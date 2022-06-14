“السوق المالية” تعدل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قرار تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، على أن يُعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وأوضح أن التعديلات تهدف لتطوير المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت على ضوء صدور نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتمثلت أبرز العناصر الرئيسة في شروط تسجيل المحاسب القانوني لدى الهيئة بإضافة شرطي التفرغ لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وأن يكون مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله مسجلاً لدى الهيئة.
كما تضمنت التعديلات تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بقواعد تسجيل مراجعي الحسابات، بما في ذلك تعديل تعريف مصطلح “المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتعريف مصطلحي “عمليات المراجعة” و”نظام الرقابة النوعية”. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة المُعدّلة من خلال الرابط.