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جديد المحليات > فنانة تستخدم الخط السنبلي في لوحاتها: حلمي أن يخلد اسمي ضمن قائمة الفنانين السعوديين
14/06/2022   7:23 ص

فنانة تستخدم الخط السنبلي في لوحاتها: حلمي أن يخلد اسمي ضمن قائمة الفنانين السعوديين

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تخط الفنانة التشكيلية ندى الشدوخي بفرشاتها – منذ أن كان عمرها 6 أعوام – لوحاتها التي تميزت بدمج الخط السنبلي في الرسم التشكيلي، حيث تميزت لوحاتها عن باقي الفنانين التشكيليين.

وقالت “الشدوخي” إن الخط السنبلي مشتق من السنبلة لانسيابية الخط وجماله، مضيفة أنها تمكنت منه حتى تتفرد بلوحاتها.

وأضافت ندى لـ”أخبار 24″ أنها استطاعت أن تصبح مدربة معتمدة لتعلم الرسم للمبتدئين في الرسم الواقعي والتجريدي ليصلوا إلى ما وصلت إليه بكل سهولة، حيث إنها تجمع ما تتعلمه في رحلة التعلم الذاتي.

وأوضحت أنها شاركت في العديد من المعارض داخل المملكة ورسمت ما يقارب 40 لوحة مدمجة بالخط السنبلي والرسم التشكيلي بأنواعه، ما جعلها تكتشف أن له شعبية كبيرة بين الناس.
وفي ختام حديثها قالت: “حلمي أن أصبح فنانة تشكيلية ويخلد اسمي ضمن قائمة الفنانين السعوديين في المملكة”.

الخط السنبليالخط السنبليالخط السنبليالخط السنبليالخط السنبلي

فنانة تستخدم الخط السنبلي في لوحاتها: حلمي أن يخلد اسمي ضمن قائمة الفنانين السعوديين

جديد المحليات
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