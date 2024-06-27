“أكوا باور” توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ12.3 مليار

كشفت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة، لتطوير وتنفيذ وتشغيل 3 مشاريع رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقيمة 12.3 مليار ريال.
وأوضحت، في بيان على “تداول”، أن إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيكون بمواقع حضن والمويه (بمنطقة مكة) والخشيبي (بمنطقة القصيم)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط و2000 ميغاواط و1500 ميغاواط على التوالي.
وأبانت أنه تم توقيع الاتفاقيات بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشاريع، ممثلة في شركة بريق للطاقة المتجددة، وشركة مويه للطاقة المتجددة، وشركة نبعة للطاقة المتجددة، التي ستكون مملوكة من قبل شركة أكوا باور، و”بديل” إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية للطاقة.
وأشارت إلى أن مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية، فيما يتوقع أن يتضح الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الأول من عام 2027، وستكون شركة “بديل” المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.
بدورها أوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة أن هذه المشروعات تأتي في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي أرسى حتى الآن 21 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي سعات يتجاوز 19 غيغاواط، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاواط تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاواط تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاواط في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي. وفق “أخبار 24”.
كما جرى طرح 6 مشروعات أخرى منذ بداية عام 2024م حتى اليوم، تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاواط، كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.
يُشار إلى أن المملكة ستطرح سنويًا، ابتداءً من هذا العام 2024م، مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواط، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.