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جديد المحليات > الأمن الغذائي يطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح
27/06/2024   4:27 م

الأمن الغذائي يطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

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طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي، المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 595 ألف طن للتوريد خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر 2024م).

وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف الفارس أن الكمية موزعة على عدد 10 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، إضافةً إلى باخرة لميناء جازان.

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح

وفق “أخبار 24”.

الأمن الغذائي يطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

جديد المحليات
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