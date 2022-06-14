من بينهم 3 مواطنين.. “جائزة الملك عبدالله للترجمة” تعلن أسماء الفائزين بدورتها لعام 2021

أعلنت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، اليوم (الاثنين)، أسماء الفائزين بدورتها العاشرة للعام 2021.
وقرر مجلس أمناء الجائزة، بعد استعراض تقرير اللجنة العلمية، منح الجائزة في فروعها الستة، والتي تشمل الترجمة في فرع جهود المؤسسات والهيئات، والترجمة في فرع العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، والترجمة في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، والترجمة في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، والترجمة في فرع العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وأخيرًا الترجمة في فرع جهود الأفراد.
وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أنها استقبلت في دورتها العاشرة عددًا من الترشيحات في فروع الجائزة الست، حيث بلغ العدد الإجمالي للترشيحات 118 ترشيحًا ما بين عمل مترجم ومؤسسة ومرشح لجهود الأفراد، وذلك في 9 لغات توزعت على 109 أعمال، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات المرشحة، مشيرة إلى أن الترشيحات جاءت من 18 دولة، وشارك في تحكيم هذه الدورة 44 محكّمًا ومحكّمة .
وفاز بالجائزة في فرع “جهود المؤسسات والهيئات” مناصفة كل من “شركة العبيكان: إدارة النشر والترجمة”، والتي تأسست بالرياض في 1995، حيث ترجمت أكثر من 1000 عنوان منذ تأسيسها، منقولة عن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية في مجالات متنوعة، و”العربي للنشر والتوزيع” التي تأسست بالقاهرة عام 1975، وترجمت أكثر من 200 عنوان في مجالات الرواية والقصص والفنون وثقافات الشعوب من عدة لغات عالمية، فيما حجبت الجائزة في فرع “العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى “.
ومنحت الجائزة في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية مناصفة بين كل من السورية سوسن الصواف، والسعودية ليلى صالح بابصيل، عن ترجمتهما لكتاب “الفيزياء في علم الأحياء والطب” من اللغة الإنجليزية لمؤلفه بول دافيدوفيتس، وكل من المصري يحيى خليف، والسعودي عبداللطيف الشهيل عن ترجمتهما لكتاب “مدخل إلى احتجاز الكربون وتخزينه” من اللغة الإنجليزية.
وحُجبت الجائزة في فرع “العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى” وذلك لضعف المستوى العلمي للأعمال المتقدمة، وعدم استيفائها لمعايير وشروط المنافسة على نيل الجائزة. وفق “أخبار 24”.
كما منحت الجائزة في فرع “العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية”، مناصفةً بين كل من المغربي عز الدين الخطابي الريفي عن ترجمته لكتاب “ما وراء الطبيعة والثقافة”، والمغربي عبدالنور خرّاقي عن ترجمته لكتاب “مدخل إلى التنقيب في بيانات العلوم الاجتماعية”.
فيما منحت الجائزة في فرع جهود الأفراد، مشاركة بين كل من المصري ذو الجنسية الألمانية سمير جريس، والذي ترجم أكثر من 30 عملا، بعضها من المؤلفات التي فازت بجائزة نوبل من قبل، والسعودي حمزة المزيني، والذي تنوَّعت أعماله بين العمل الأكاديمي والتأليف والترجمة، والأوزبكستاني مرتضى عمروف، والذي ترجم أكثر من 45 عملا ركزت على نشر اللغة والثقافة العربية بين الناطقين باللغة الأوزبكية والروسية.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس أمناء الجائزة المكلف فيصل بن معمر، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم والرعاية الذي تحظى به جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة والمشاريع المتنوعة التي تشرف عليها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.