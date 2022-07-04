نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. أول ظهور لمدرب النصر الجديد “جارسيا” في “مرسول بارك”
04/07/2022   10:34 م

بالصور.. أول ظهور لمدرب النصر الجديد “جارسيا” في “مرسول بارك”

+ = -
989

تفقد المدير الفني الجديد لنادي النصر، المدرب رودي جارسيا، ملعب الفريق الأول لكرة القدم “مرسول بارك”، بعد وصوله إلى الرياض أمس الأحد، لقيادة الفريق للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

ونشر نادي النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا زيارة جارسيا لمقر النادي من أجل مشاهدة أرضية ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، وصالة الحديد، والعيادة الطبية، وغرف اللاعبين بهدف توفير كل متطلباته قبل العودة من المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية.

وتولى الفرنسي رودي جارسيا تدريب النصر، خلفاً للأرجنتيني ميجيل روسو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، وقاد الفريق للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين بـ61 نقطة.

ويملك جارسيا العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة ليل إلى التتويج بالثنائية “الدوري والكأس” موسم 2009-2010، والتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وكذلك الوصول مع مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2018.

"جارسيا" في "مرسول بارك"

"جارسيا" في "مرسول بارك"

"جارسيا" في "مرسول بارك"

"جارسيا" في "مرسول بارك"

"جارسيا" في "مرسول بارك"

"جارسيا" في "مرسول بارك"

"جارسيا" في "مرسول بارك"

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أول ظهور لمدرب النصر الجديد “جارسيا” في “مرسول بارك”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217624.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.