متحدث “الحج” يكشف استعدادات الوزارة المبكرة لاستقبال الحجاج.. وهذا ما تم بشأن “جدري القرود”

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، مراحل استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
وأكد، خلال حديثه لـ”أخبار 24″، أن الوزارة تعمل على الاستعداد المبكر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام قبيل وصولهم إلى المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، حيث تبدأ بعقد لقاءات مع قناصل الدول لمناقشة استعدادات وترتيبات الحج .
وأوضح أنه بعد عقد هذه اللقاءات، تجتمع الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتشكيل فرق العمل والبدء في التجهيز للموسم الحج، مشيراً إلى أنها سعت خلال موسم حج هذا العام لتوحيد جهود كافة الجهات المعنية للحج؛ وذلك من خلال عددٍ من الزيارات قام بها وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.
وأشار إلى أن هذه الزيارات هدفت للاطلاع على تجهيزات المخيمات، والمشاريع المتعلقة بالمرافق الخدمية، والمطابخ المركزية في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى المبادرات التي تنفذها وزارة الحج بالتعاون مع برنامج ضيوف الرحمن.
وبشأن التعامل مع الأوبئة والأمراض، أكد سعيد أن وزارة الحج بالتكامل مع وزارة الصحة، تقوم سنوياً بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والمنظمات العالمية الأخرى قبيل قدوم الحجاج إلى مكة والمشاعر المقدسة؛ لاتباع الإجراءات الصحية والالتزام بأخذ اللقاحات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن التعامل مع الأوبئة والأمراض يتم من خلال معرفة الحالة الصحية للحاج قبل وصوله وتاريخه المرضي كاملاً؛ مما يسهل عملية التعامل مع حالته واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، مؤكداً أن الوزارة استعدت لجدري القرود، وللتعامل مع أي حالة للمرض بشكل مبكر وقبل قدومها إلى المملكة .