“الصحة” توضح الخطوات الواجب على الحاج فعلها عند الحالات الصحية الطارئة

وضَّحت وزارة الصحة لحجاج بيت الله الحرام، طريقة الاستفادة من الخدمات العلاجية التي وفرتها في جميع المنشآت الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لعام 1443هـ.
ونشرت الوزارة عبر حسابها في منصات التواصل الاجتماعي، “إنفوجرافيك” يوضح الخطوات التي يجب على الحاج أن يسلكها عند حاجته للرعاية الصحية، حيث شددت على ضرورة التوجه مباشرة إلى الطوارئ في أقرب مستشفى في حالة الحاجة للرعاية الطبية الطارئة، أو التوجه إلى أقرب مركز صحي في المشاعر المقدسة في حالة الرعاية الطبية غير الطارئة.
وأشارت إلى أن مواقع المستشفيات موضحة في “الإنفوجرافيك” من خلال مسح الباركود بالهاتف الذكي في صفحة “صحة ضيوف الرحمن” في موقع الوزارة، مؤكدة أنه يمكن للحاج الاتصال على الرقم 911 أو 937 لطلب استشارة طبية، وكذلك الاستفادة من تطبيق “صحتي” في الحالات الطبية الطارئة. وفق “أخبار 24”.